Sei già ricco ma non lo sai, Riccardo Spada: “Ecco come investire in totale autonomia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano – L’inflazione, che nel tempo erode il valore del denaro. Il debito pubblico, che porta a tasse sempre più alte. Le pensioni, che sono sempre inferiori all’ultimo stipendio. E i salari, la cui crescita è congelata da decenni. Uno scenario problematico, di fronte al quale sembra sempre più necessario investire i propri risparmi in modo oculato e consapevole. O almeno, questa è l’idea alla base di Sei già ricco ma non lo sai, il primo libro di Riccardo Spada, il noto podcaster autore di The Bull, il più seguito in Italia sul tema dell’informazione finanziaria. Un’esperienza che Spada porta ora sulla carta stampata, offrendo al pubblico un manuale di base che insegna come prendere in mano la gestione del proprio capitale. Perché “investire non è più una semplice scelta: è l’unica via possibile per affrontare il domani con serenità”. Ilgiorno.it - Sei già ricco ma non lo sai, Riccardo Spada: “Ecco come investire in totale autonomia” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano – L’inflazione, che nel tempo erode il valore del denaro. Il debito pubblico, che porta a tasse sempre più alte. Le pensioni, che sono sempre inferiori all’ultimo stipendio. E i salari, la cui crescita è congelata da decenni. Uno scenario problematico, di fronte al quale sembra sempre più necessarioi propri risparmi in modo oculato e consapevole. O almeno, questa è l’idea alla base di Sei giàma non lo sai, il primo libro di, il noto podcaster autore di The Bull, il più seguito in Italia sul tema dell’informazione finanziaria. Un’esperienza cheporta ora sulla carta stampata, offrendo al pubblico un manuale di base che insegnaprendere in mano la gestione del proprio capitale. Perché “non è più una semplice scelta: è l’unica via possibile per affrontare il domani con serenità”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sei già ricco ma non lo sai, Riccardo Spada: “Ecco come investire in totale autonomia”; “Sei già ricco ma non lo sai”, un libro per insegnare l’educazione finanziaria in Italia; I pirati all'arrembaggio: così il Brest si impone in Europa; Se sei miliardario paghi meno tasse. Ma il G20 può dire "basta"; Pinerolo: hai l’auto elettrica? Sei ricco, pagati la sosta; I tormentoni estivi del 2024 che ci sono già entrati nella testa (e non se ne vanno); Leggi >>>

Sei già ricco ma non lo sai: il manuale di The Bull per capire come risparmiare e investire

(corriere.it)

Sono due le novità che il 2024 ha riservato agli appassionati di educazione finanziaria. La prima è lo slittamento a novembre del mese dedicato a iniziative di alfabetizzazione economica.

“Sei già ricco ma non lo sai”, un libro per insegnare l’educazione finanziaria in Italia

(ilsecoloxix.it)

È su questi che si dovrebbe puntare, secondo l’autore di “Sei già ricco ma non lo sai”, possibilmente riducendo al minimo l’intervento di terzi.

Sei già ricco ma non lo sai: il manuale di «The Bull» per capire come risparmiare e investire

(msn.com)

Sono due le novità che il 2024 ha riservato agli appassionati di educazione finanziaria. La prima è lo slittamento a novembre del mese dedicato a iniziative di alfabetizzazione economica.

Sei già ricco ma non lo sai: il manuale di The Bull per capire come risparmiare e investire

(headtopics.com)

Il nuovo libro del manager della società di selezione del personale Michael Page e conduttore del podcast The Bull, il primo in Italia in materia di finanza personale Sono due le novità che il 2024 ha ...