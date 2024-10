"Scopri l'Italia che non sapevi": ecco il progetto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valorizzare e raccontare l’identità e la cultura gastronomica delle Regioni e Province autonome attraverso 17 degustazioni-tappe su un bus-ristorante di ultima generazione che girerà l’Italia. E un kit olfattivo come originale strumento di promozione del nostro Paese. Questo l’obiettivo di “Aromi d’Italia”, presentato da “Scopri l’Italia che non sapevi-Viaggio Italiano”, progetto congiunto di promozione turistica delle Regioni Italiane e parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del Ministero del Turismo. Tra le attività portate avanti la valorizzazione dell’enogastronomia portata avanti da Regione Toscana per il tramite di Toscana Promozione Turistica in veste di capofila. Quotidiano.net - "Scopri l'Italia che non sapevi": ecco il progetto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valorizzare e raccontare l’identità e la cultura gastronomica delle Regioni e Province autonome attraverso 17 degustazioni-tappe su un bus-ristorante di ultima generazione che girerà l’. E un kit olfattivo come originale strumento di promozione del nostro Paese. Questo l’obiettivo di “Aromi d’”, presentato da “l’che non-Viaggiono”,congiunto di promozione turistica delle Regionine e parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del Ministero del Turismo. Tra le attività portate avanti la valorizzazione dell’enogastronomia portata avanti da Regione Toscana per il tramite di Toscana Promozione Turistica in veste di capofila.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Scopri l'Italia che non sapevi": ecco il progetto; Viaggio italiano - Scopri l'Italia che non sapevi: a Bari presentazione del libro “Adriatico. Mare d’inverno”; “Scopri l’Italia che non sapevi” lancia Aromi d’Italia, progetto ideato da Regione Toscana; Turismo, “Aromi d’Italia” | “Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano”; Le Marche e il Viaggio Italiano e della campagna “Scopri l’Italia che non sapevi”; 'Scopri l’Italia che non sapevi'. Un viaggio sensoriale alla scoperta della cucina italiana; Leggi >>>

Borghi d'Italia più cercati online, ecco la classifica (e le sorprese)

(rtl.it)

L'analisi in questione mostra una chiara preferenza per alcune destinazioni specifiche. A dominare la classifica è Tropea, in provincia di Vibo Valentia, registrando ben 148.300 ricerche mensili. Il p ...

Un tempo antico e perduto di 2000 anni è stato trovato in Italia

(tech.everyeye.it)

Riemergono le tracce di un'antica civiltà araba perduta nelle acque di Pozzuoli, legata ai misteriosi Nabatei.

Scopri la città italiana selezionata tra le top 10 da visitare nel 2025

(rds.it)

Ogni anno, Lonely Planet pubblica la sua attesissima classifica Best in Travel, una guida autorevole che seleziona le migliori destinazioni da visitare nel mondo. Nella classifica di quelle da visitar ...

Ecco gli eventi d’Italia del mese di ottobre, 10 occasioni da non perdere e non potrai dire che non lo sapevi!

(abruzzo.cityrumors.it)

Video Scopri Italia Video Scopri Italia

Da nord a sud, ogni angolo d’Italia ospita eventi di grande rilievo, molti dei quali hanno un impatto non solo nazionale ... Ma oltre al cibo, la sagra è un viaggio alla scoperta delle tradizioni ...