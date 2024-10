Scoperto falso medico all’ospedale di Frosinone. Era in servizio senza avere la laurea (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato smascherato dai carabinieri del Nas che hanno Scoperto che esercitava la professione di medico in Ciociaria senza avere la laurea. È scattato quindi il deferimento presso la Procura della Repubblica di Cassino del cinquantenne della provincia di Roma, sedicente medico.La denuncia è Frosinonetoday.it - Scoperto falso medico all’ospedale di Frosinone. Era in servizio senza avere la laurea Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato smascherato dai carabinieri del Nas che hannoche esercitava la professione diin Ciociariala. È scattato quindi il deferimento presso la Procura della Repubblica di Cassino del cinquantenne della provincia di Roma, sedicente.La denuncia è

In manette un medico milanese insieme a due donne italiane e cinque cittadini egiziani: scoperto dai carabinieri di Seregno un traffico di farmaci oppioidi procurati tramite false ricette ...

Il finto odontoiatra è stato scoperto, in seguito ad una verifica ... All'interno dell'ambulatorio il falso medico effettuava diverse prestazioni sanitarie dalla rimozione di denti, alla ...

Il falso dentista è stato scoperto a Torre Annunziata (Napoli) dalla Guardia di Finanza, che ha sottoposto a sequestro lo studio odontoiatrico, i materiali e le attrezzature. Il provvedimento di ...

