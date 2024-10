Schwarzenegger: “Voto per Harris, sono americano prima che repubblicano” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sarò sempre un americano prima che un repubblicano. Ed è per questo che questa settimana voterò per Kamala Harris e Tim Walz". Così Arnold Schwarzenegger ha annunciato il suo sostegno alla democratica in un post pubblicato oggi su X. "Io solitamente non faccio endorsement, non sono timido sulle mie convinzioni, ma odio la L'articolo Schwarzenegger: “Voto per Harris, sono americano prima che repubblicano” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sarò sempre unche un. Ed è per questo che questa settimana voterò per Kamalae Tim Walz". Così Arnoldha annunciato il suo sostegno alla democratica in un post pubblicato oggi su X. "Io solitamente non faccio endorsement, nontimido sulle mie convinzioni, ma odio la L'articolo: “perche” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Schwarzenegger: "Voto per Harris, sono americano prima che repubblicano"

(Adnkronos) - "Sarò sempre un americano prima che un repubblicano. Ed è per questo che questa settimana voterò per Kamala Harris e Tim Walz". Così Arnold Schwarzenegger ha annunciato il suo sostegno a ...

Schwarzenegger vota Harris: “Sono americano prima di essere repubblicano”

L’attore ed ex governatore della California annuncia che sceglierà Kamala e non Trump, candidato del suo partito. Perché questi ha definito il Paese “bidone ...

Anche il repubblicano Schwarzenegger contro Trump: “Voto Harris, non potrei sopportare altri 4 anni di stronzate”

L’ex governatore della California ha annunciato pubblicamente il voltafaccia a pochi giorni dal voto: sosterrà Kamala Harris for president ... a essere furiosi”. Schwarzenegger dice di essere deluso ...

Arnold Schwarzenegger, endorsement a sorpresa per Kamala Harris

Arnold Schwarzenegger, endorsement a sorpresa per Kamala Harris da parte dell'ex governatore repubblicano della California.