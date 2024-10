Sara si è svegliata e ha visto l’assassino frugare nello zaino in cerca di droga: “Mi sono spaventato e l’ho presa a pugni” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costa Volpino. Aggredita con violenza inaudita per avere aperto gli occhi, per avere visto qualcosa che secondo il suo assassino non doveva vedere. Jashandeep Badhan ha ammesso di avere colpito Sara Centelleghe perché si era svegliata mentre lui stava frugando in uno zaino nella sua cameretta, in cerca di droga. Badhan temeva che Sara potesse allertare i carabinieri. “Mi sono spaventato e le ho dato dei pugni”, ha dichiarato davanti alla giudice Alessia Solombrino, che martedì ha convalidato l’arresto del 19enne elettricista di origine indiana. Dall’ordinanza del tribunale emergono nuovi importanti dettagli al fine di comprendere quanto successo nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Costa Volpino, nell’appartamento al terzo piano di via Nazionale 124 dove Sara Centelleghe viveva con la madre, quella sera fuori casa. Bergamonews.it - Sara si è svegliata e ha visto l’assassino frugare nello zaino in cerca di droga: “Mi sono spaventato e l’ho presa a pugni” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costa Volpino. Aggredita con violenza inaudita per avere aperto gli occhi, per averequalcosa che secondo il suo assassino non doveva vedere. Jashandeep Badhan ha ammesso di avere colpitoCentelleghe perché si eramentre lui stava frugando in unonella sua cameretta, indi. Badhan temeva chepotesse allertare i carabinieri. “Mie le ho dato dei”, ha dichiarato davanti alla giudice Alessia Solombrino, che martedì ha convalidato l’arresto del 19enne elettricista di origine indiana. Dall’ordinanza del tribunale emergono nuovi importanti dettagli al fine di comprendere quanto successo nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Costa Volpino, nell’appartamento al terzo piano di via Nazionale 124 doveCentelleghe viveva con la madre, quella sera fuori casa.

L’INDAGINE. Carabinieri insospettiti perché teneva una mano in tasca: c’erano le ferite.

Delitto di Costa Volpino, la ricostruzione dell’aggressione mortale in casa della 18enne. L’assassino reo-confesso trascorrerà un mese in osservazione psichiatrica in ospedale: si temono gesti di auto ...

Emergono nuovi particolari sull'omicidio di Sara Centelleghe, la ragazza di 18 anni uccisa a Costa Volpino (Bergamo) per il cui delitto è in carcere un 19enne di origini indiane, ...

Mentre frugava nei cassetti, la ragazza si sarebbe svegliata e lui, per paura che chiamasse i carabinieri ... e sulla maniglia della porta di casa e, quando è entrata, ha visto Sara per terra, nel ...