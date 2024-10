Salone del tartufo, è tutto pronto. Edizione dedicata a cani e cavatori (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il protagonista, per una volta non sarà solo il re della tavola, ovvero il tartufo: stavolta infatti agli onori della cronaca – e della festa – salirà anche quel principe dei quattro zampe dall’odorato finissimo che è il cane da tartufo, a cui i golosi del prezioso tubero devono tutto. E proprio ai cani e ai cavatori sarà dedicata quest’anno la 44° Edizione del Salone nazionale del tartufo bianco pregiato che si terrà da venerdì a domenica prossima a Città di Castello dove si attendono quasi tremila cani da tartufo: 1500 esemplari solo nel comune di Città di Castello, mentre 2500 sono quelli che provengono dal comprensorio altotiberino. Tra le razze spiccano 750 “meticci“ seguiti da 444 lagotti romagnoli, 90 springel spaniel, 62 cani da ferma tedesco. Animali preziosi tanto che alcuni esemplari più bravi sfiorano il valore di 5000 euro. Lanazione.it - Salone del tartufo, è tutto pronto. Edizione dedicata a cani e cavatori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il protagonista, per una volta non sarà solo il re della tavola, ovvero il: stavolta infatti agli onori della cronaca – e della festa – salirà anche quel principe dei quattro zampe dall’odorato finissimo che è il cane da, a cui i golosi del prezioso tubero devono. E proprio aie aisaràquest’anno la 44°delnazionale delbianco pregiato che si terrà da venerdì a domenica prossima a Città di Castello dove si attendono quasi tremilada: 1500 esemplari solo nel comune di Città di Castello, mentre 2500 sono quelli che provengono dal comprensorio altotiberino. Tra le razze spiccano 750 “meticci“ seguiti da 444 lagotti romagnoli, 90 springel spaniel, 62da ferma tedesco. Animali preziosi tanto che alcuni esemplari più bravi sfiorano il valore di 5000 euro.

Città di Castello, tutto pronto per il Salone nazionale del tartufo bianco pregiato

(umbria24.it)

«La città del tartufo». In Italia c’è un posto unico dove si respira e si mangia tartufo tutto l’anno, nelle sue quattro varianti stagionali, dove nasce una trifola su tre che arriva sulle tavole di t ...

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Trisobbio 2024 con stand ed eventi

(mentelocale.it)

Dopo il rinvio causa maltempo previsto, è tutto pronto per celebrare la sesta edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Trisobbio (provincia di Alessandria), nella giornata di domenica 3 no ...

Nuovi ambasciatori, cooking show e buon cibo: a San Miniato tutto pronto per la Mostra Mercato del tartufo bianco

(intoscana.it)

Torna la Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato, la kermesse organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune.

Tutto pronto per la Mostra del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado

(cronachemarche.it)

Non mancheranno spettacoli, musica e laboratori per bambini grazie a un format che guarda agli appassionati di tartufo, ai turisti e a tutte le famiglie”. Cuore dell’evento è piazza Umberto I, che si ...