Rifiuti e amianto nel cuore di Napoli due sequestri

Tempo di lettura: 2 minutiL'operaio non viene pagato e, per ripicca, denuncia il suo datore di lavoro. E' stata una vendetta a far scattare le indagini della Guardia di Finanza che hanno consentito di sequestrare, nel cuore di Napoli, due discariche nascoste contenenti anche amianto frantumato. Uno dei due siti si trova nei pressi di un fabbricato di proprietà dell'uomo denunciato dal suo dipendente, nell'incantevole zona di Marechiaro, sotto un terreno dove talvolta i bambini giocavano. Per individuare le due discariche, dove erano stati smaltiti illegalmente scarti di demolizioni e costruzioni edili, si è reso necessario l'impiego di un elicottero della sezione aerea dalle fiamme gialle dotato di sistemi hi-tech capaci di effettuare la rifrazione del calore sul terreno e, soprattutto, di scoprire se sono stati effettuati scavi di recente per seppellire rifiuti.

Amianto sotterrato nel cuore di Napoli e a Marechiaro: l'inquietante scoperta

Procura di Napoli in azione dopo la segnalazione di un cittadino. Un privato, oltre a realizzare opere edilizie abusive, aveva smaltito in maniera illecita e senza precauzioni numerose tettoie in eter ...

Napoli, rifiuti ed amianto a Marechiaro: due sequestri

Grazie alle segnalazioni ricevute due discariche di rifiuti speciali pericolosi, contenenti scarti di demolizioni e costruzioni edili, e anche amianto in frantumi, sono state sequestrate a ...

Rifiuti speciali e amianto, sequestri a Marechiaro e ai Quartieri Spagnoli

Due discariche di rifiuti speciali pericolosi, contenenti scarti di demolizioni e costruzioni edili, e anche amianto in frantumi, sono state sequestrate a Napoli, nelle zone di Marechiaro e dei ...

Napoli, rifiuti e amianto in una discarica abusiva a Marechiaro. Sotto chiave sito di scarti anche nel centro storico

Una discarica incontrollata di rifiuti pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzioni edili è stata scoperta dalla Finanza a seguito di una circostanziata segnalazione. La discarica ins ...