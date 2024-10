Ilfoglio.it - Quella che vota contro gli orsi in Trentino è la democrazia che funziona

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco lache: il voto di poche persone bene informate. Come al referendum in Val di Sole, in, dove il 98 per cento dei valligiani hatogli. Come diceva Robert Conquest tutti sono di destra, ossia conservatori, ossia realisti, in merito a ciò che conoscono meglio. Non per nulla laè nata così, in Grecia, ad Atene dove poche migliaia di capifamiglia decidevano, riuniti nell’agorà, sulla pace e sulla guerra. Nulla di astratto: se era guerra molti sarebbero dovuti partire e morire. Unanon troppo dissimile si osserva ancora oggi in Svizzera, dove su singole questioni pratiche si decide tramite referendum a livello di cantone. Con buoni esiti, mi sembra, visto che molti sognano la cittadinanza svizzera e nessuno la cittadinanza nigeriana, dove laesiste ma non in stile ateniese né zurighese.