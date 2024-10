Pisa-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Catanzaro, match dello stadio Arena Garibaldi valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli uomini guidati da mister Filippo Inzaghi stanno disputando un ottimo avvio di stagione e hanno tutta l’intenzione di proseguire su questr strada, per difendere il primo posto in classifica dall’assalto delle avversarie. Pisa-Catanzaro, come seguire il match La compagine giallorossa allenta da Fabio Caserta, dal suo canto, sta faticando molto e spera di portare a casa il bottino pieno da una delle trasferte più complicate della stagione. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Arena Garibaldi valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini guidati da mister Filippo Inzaghi stanno disputando un ottimo avvio di stagione e hanno tutta l’intenzione di proseguire su questr strada, per difendere il primo posto in classifica dall’assalto delle avversarie., come seguire il match La compagine giallorossa allenta da Fabio Caserta, dal suo canto, sta faticando molto e spera di portare a casa il bottino pieno da una delle trasferte più complicate della stagione. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Pisa, 29 ottobre 2024 - I nerazzurri sono di fronte alla sfida con il Catanzaro, turno infrasettimanale di campionato all'Arena. Per la squadra di Inzaghi un'altra partita importante per la classifica ...

Il match più caldo del turno infrasettimanale di Serie B è sicuramente Pisa-Catanzaro. Inzaghi dopo il pareggio di Frosinone vuole tornare alla vittoria. Gli ospiti hanno steso 3-0 il Sudtirol e ...

Serie B oggi, le partite della nona giornata del campionato 2024-2025: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti) ...

La squadra di Inzaghi, prima in classifica, ospita gli uomini di Caserta per il turno infrasettimanale. Il pronostico e le quote di Pisa-Catanzaro ...