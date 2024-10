Per il Pd sfida cruciale in Umbria per rilanciare il campo largo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Lo ha detto stamattina Elly Schlein, a Repubblica, “abbiamo una priorità, vincere in Emilia romagna e intra 20 giorni”. Le regionali di novembre diventano uno spartiacque per il centrosinistra e l’in particolare, perché è lapiù incerta, quella dove – secondo i sondaggi – la situazione è di un testa a testa simile a quello visto in Liguria. E’ un voto “locale”, ripetono tutti i leader del centrosinistra, ma dopo la sconfitta di Andrea Orlando in Liguria il test finirà inevitabilmente per condizionare il dibattito dentro al Pd e nella coalizione, perché un conto sarebbe chiudere la tornata elettorale d’autunno con un 2 a 1, altra cosa sarebbe vincere solo in Emilia romagna.