Oh guardate lì Grande Fratello | passione tra Shaila e Lorenzo non resistono e si chiudono nel magazzino

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)Gatta eSpolverato sono tornati alitaliano dal Gran Hermano spagnolo. “Voglio vedere la faccia degli altri inquilini quando sapranno che voi eravate in Spagna, perché loro non sanno nulla” aveva detto a inizio puntata Alfonso Signorini. Tra i due concorrenti è scoppiata lae ovviamente, grazie a questa dinamica, la puntata ha preso piede con le reazioni di Javier (che conaveva un flirt) ed Helena, che perha sempre detto di provare qualcosa. “Io non ho mai detto a Javier di negare tutto quello che c’è stato tra noi, tant’è che ho raccontato tutto in questi giorni al Gran Hermano spagnolo – ha spiegato-.