Nordio | dossieraggio pericolo democrazia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 16.10 "Esprimo la mia profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e che sta accadendo.E'inaccettabile e inquietante.Costituisce un serio e concretoper la nostra".Così il ministro della Giustizia sui dossieraggi. "Stiamo investendo una serie di cifre molto importanti per realizzare la sicurezza contro gli attacchi hacker nella consapevolezza che tutto il mondo è stato impreparato di fronte a questa aggressione"."E'un momento molto vicino in cui riusciremo a controllare del tutto" questi attacchi hacker.