Neonata trovata senza vita in un night club c’è una svolta | la mamma è accusata di omicidio aggravato

A Padova una Neonata è stata trovata senza vita in un night club. Secondo gli investigatori, potrebbe essere stata soffocata dopo il parto Siamo a Piove di Sacco, in provincia di Padova, dove intorno alle 4.30 di notte tra domenica e lunedì una donna ha dato l'allarme di una Neonata senza vita ritrovata all'interno di un night club molto frequentato nella zona. A chiamare i soccorsi è stata un'amica della donna, sebbene sulle prime si fosse pensato che la bambina fosse stata ritrovata da un vicino di casa: a distanza di 24 ore, però, la stessa madre è finita in manette.

