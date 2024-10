Puntomagazine.it - Nasce la Fondazione F.A.M. ETS – Fondazione Fernando Arte Mangone Ente del Terzo Settore

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)e cultura per il territorio e la comunità, in un percorso di valorizzazione delle radici e di innovazione creativa LaF.A.M. ETS –diventa realtà. Un sogno che si traduce in una realtà innovativa, che fonde passione e impegno per l’in un progetto che intende lasciare un segno profondo nella comunità artistica e nel territorio del Cilento, con un ampio respiro nazionale e internazionale. Presentata ufficialmdalla PresidAnna Coralluzzo in occasione della mostra “Segni Epocali”, laFAM si inserisce nel dibattito internazionale sulla contemporary art, in una stretta connessione tra espressione artistica e natura, raccogliendo l’eredità artistica di