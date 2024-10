Secoloditalia.it - Meloni: “Vogliono impedirci di fermare l’immigrazione irregolare. Io minacciata di morte per il protocollo Albania”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vittoria in Liguria, scandalo dossieraggi, nuovo attacco giudiziario al decreto, manovra economica e sciopero “preventivo” contro il governo di Cgil e Uil. Il premier, ospite di “Cinque minuti” e di “Porta a Porta” su Rai1 da Bruno Vespa tocca i temi principali del dibattito politico incandescente di questi giorni. Soddisfatta del risultato incassato nella prima delle tre regioni al voto, rivolge subito un elogio al neo governatore: “Dobbiamo ringraziare Bucci per aver accettato la sfida: penso sarà uno straordinario presidente di regione, come lo è stato da sindaco. Test nazionale? Da quando siamo al governo abbiamo votato 12 volte, e vinto 11 volte“, ricorda il premier gli appuntamenti elettorali e relative vittorie inanellate dalla coalizione di centrodestra.