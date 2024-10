Matteo Renzi propone a Elly Schlein un contratto di dieci punti per tornare al governo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Stracciando la nostra lista già firmata da Orlando, il centrosinistra ha stracciato la vittoria del centrosinistra in Liguria. Che follia». Il segretario di Italia viva Matteo Renzi parla con La Stampa dall’Arabia Saudita dopo il voto alle regionali liguri. «Nessun sentimento di rivincita né di vendetta», precisa. «È solo l’amara constatazione che, continuando coi veti, Giorgia Meloni governerà dieci anni. Il veto non è una categoria della politica ma un atteggiamento tardoadolescenziale di chi non ha mai fatto gavetta politica». Per tornare a far vincere il centrosinistra, contro i veti di Giuseppe Conte, Renzi propone a Elly Schlein un contratto in dieci punti per tornare al governo. «Il problema in Liguria è che non c’era un centro», spiega. Linkiesta.it - Matteo Renzi propone a Elly Schlein un contratto di dieci punti per tornare al governo Leggi tutto 📰 Linkiesta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Stracciando la nostra lista già firmata da Orlando, il centrosinistra ha stracciato la vittoria del centrosinistra in Liguria. Che follia». Il segretario di Italia vivaparla con La Stampa dall’Arabia Saudita dopo il voto alle regionali liguri. «Nessun sentimento di rivincita né di vendetta», precisa. «È solo l’amara constatazione che, continuando coi veti, Giorgia Meloni governeràanni. Il veto non è una categoria della politica ma un atteggiamento tardoadolescenziale di chi non ha mai fatto gavetta politica». Pera far vincere il centrosinistra, contro i veti di Giuseppe Conte,uninperal. «Il problema in Liguria è che non c’era un centro», spiega.

«Agli elettori di sinistra che pensano io non sia abbastanza di sinistra, dico che hanno ragione: io non sono come loro. E sono orgoglioso della mia identità e della mia diversità. Ma senza di me in c ...

