Lettera43.it - Marina Berlusconi Cavaliere del Lavoro: «Dedico la nomina a mio padre»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), presidente di Fininvest e primogenita dell’ex premier Silvio, ha ricevuto al Quirinale l’onorificenza didel, concessa il 2 giugno dal capo di Stato Sergio Mattarella. «questo riconoscimento a mio, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. Silvioresterà per sempre ‘il’», ha dichiarato l’imprenditrice 58enne. «Sono passati più di 40 anni, ma ricordo come fosse ieri quella giornata a Roma in cui mia madre, io e mio fratello Pier Silvio lo accompagnammo alla cerimonia per questa onorificenza: ero una bambina, e quel momento resterà per sempre nel mio cuore». L’arrivo dial Quirinale (Getty Images).«Vorrei anche aggiungere che questo titolo non è soltanto mio. Appartiene anche a tutte le persone che lavorano nel Gruppo Mondadori e più in generale in Mediaset e in tutto il Gruppo Fininvest.