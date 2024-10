Tvzap.it - Lutto nel calcio italiano, addio per sempre a un pezzo di storia

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilcolpito da un grave. Se ne va un vero e propriodi. La persona scomparsa era stata inserita addirittura nella Hall of Fame del. Un riconoscimento importante per la sua immensa carriera. (Continua) Leggi anche: Cinema ina Philip Baker Hall, la star di “Magnolia” Leggi anche:nel mondo dela Roberto BogginelTristenel: si è spento all’età di 90 anni. Nel mondo del pallone era stimato sia come uomo che come professionista, visto che ha scritto una pagina didi questo sport. Per la sua straordinaria carriera era stato inserito anche nella Hall of Fame del. È proprio per questo motivo che oggi tutti piangono la sua scomparsa. La sua morte lascia un vuoto incolmabile, ma resterÃvivo il suo ricordo.