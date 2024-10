Liris (FdI) presenta ddl sulla psoriasi: “Va riconosciuta tra le malattie croniche” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il senatore ha chiarito che il riconoscimento di questa patologia è necessario per "garantire il pieno diritto alla salute per le persone che ne soffrono", così come per "migliorare la cura e la presa in carico dei pazienti a livello territoriale" L'articolo Liris (FdI) presenta ddl sulla psoriasi: “Va riconosciuta tra le malattie croniche” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Liris (FdI) presenta ddl sulla psoriasi: “Va riconosciuta tra le malattie croniche” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il senatore ha chiarito che il riconoscimento di questa patologia è necessario per "garantire il pieno diritto alla salute per le persone che ne soffrono", così come per "migliorare la cura e la presa in carico dei pazienti a livello territoriale" L'articolo(FdI)ddl: “Vatra le” proviene da Il Difforme.

Giornata della Psoriasi, Liris presenta un disegno di legge per riconoscerla tra le patologie croniche

Un disegno di legge per riconoscere la Psoriasi tra le patologie croniche. A depositarlo il senatore aquilano Guido Liris

IL SENATORE LIRIS PRESENTA DISEGNO DI LEGGE PER RICONOSCERE LA PSIORIASI TRA LE MALATTIE CRONICHE

Un disegno di legge per riconoscere la Psoriasi tra le patologie croniche. A depositarlo il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di ...

Sanità, disegno di legge di Liris (FdI) per riconoscere psoriasi tra le patologie croniche

ROMA – Un disegno di legge per riconoscere la Psoriasi tra le patologie croniche. A depositarlo il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI della commissione Bilancio al Senato, che ...

SANITA’: DISEGNO DI LEGGE LIRIS, “PSORIASI TRA PATOLOGIE CRONICHE, IMPATTO DEVASTANTE MALATTIA”

ROMA – Un disegno di legge per riconoscere la Psoriasi tra le patologie croniche. A depositarlo il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI della commissione Bilancio al Senato, che lo ha pres ...