Linea storica, riapre il collegamento ferroviario tra Nocera e Salerno (via Cava) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ora è ufficiale. Dal 4 novembre torneranno a circolare i treni sulla Linea convenzionale Napoli - Salerno, tra Nocera Inferiore e Salerno (via Cava dei Tirreni), tratto di Linea interrotto dallo scorso 20 gennaio a causa del crollo parziale di un fabbricato di proprietà privata nei pressi di Salernotoday.it - Linea storica, riapre il collegamento ferroviario tra Nocera e Salerno (via Cava) Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ora è ufficiale. Dal 4 novembre torneranno a circolare i treni sullaconvenzionale Napoli - Salerno, traInferiore e Salerno (viadei Tirreni), tratto diinterrotto dallo scorso 20 gennaio a causa del crollo parziale di un fabbricato di proprietà privata nei pressi di

Cento giorni per completare i lavori. Rfi ha rispettato i termini temporali, scaduti oggi, per mettere in sicurezza il costone dal quale il 20 gennaio scorso, tra Vietri sul Mare e Salerno, ...

Nocera - Salerno, Linea Storica, Pendolari e residenti attendono l'annuncio ufficiale. La riapertura è stimata per il 3 novembre ...

Dopo quasi un anno di interruzione, dal prossimo 4 novembre i treni torneranno a circolare lungo l'intera linea storica Salerno-Napoli via Nocera, chiusa ...

