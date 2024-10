Bergamonews.it - L’importanza della riabilitazione del pavimento pelvico

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladelconsiste nelladell’area perineale, zona composta da muscoli, tendini e legamenti che si trovano nella piccola pelvi, all’interno del bacino. Questa zona ha funzione ginecologica, urologica e proctologica. Permette di avere continenza urinaria e fecale, di avere rapporti sessuali e di procreare. In particolare, lasi occupa di recuperare la funzionalità di queste strutture per raggiungere di nuovo un benessere del, sia nell’uomo che nella donna. Lainizia con l’educazione comportamentale del paziente e la presa di coscienza del proprio. Viene inoltre utilizzata la terapia manuale in zona pelvi-perineale, la chinesiterapia, ovvero esercizi specifici per ile, a volte, anche terapia strumentale come bioback ed elettrostimolazione.