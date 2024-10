Libano, il nuovo leader di Hezbollah: “Avanti con il piano di guerra di Nasrallah. Abbiamo colpito la camera da letto di Netanyahu, è morto di paura” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sotto la sua leadership Hezbollah si atterrà alla strategia di guerra delineata dal suo predecessore, Hassan Nasrallah, ucciso da Israele il mese scorso. Lo ha detto nel suo primo discorso pubblico Naim Qassem, nuovo leader del movimento sciita. “Il mio programma di lavoro è una continuazione del programma di lavoro del nostro leader, Sayyed Hassan Nasrallah”, ha detto Qassem negli stessi minuti in cui le Israel Defense Forces hanno cominciato a bombardare la valle della Bekaa, nell’est del paese, dopo averne ordinato l’evacuazione. “Siamo nel mezzo di una guerra contro il Libano. Una guerra iniziata con l’episodio dei cercapersone di settembre. Anche se Abbiamo sempre detto che non vogliamo la guerra”, ha proseguito Qassem. Ilfattoquotidiano.it - Libano, il nuovo leader di Hezbollah: “Avanti con il piano di guerra di Nasrallah. Abbiamo colpito la camera da letto di Netanyahu, è morto di paura” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sotto la suashipsi atterrà alla strategia didelineata dal suo predecessore, Hassan, ucciso da Israele il mese scorso. Lo ha detto nel suo primo discorso pubblico Naim Qassem,del movimento sciita. “Il mio programma di lavoro è una continuazione del programma di lavoro del nostro, Sayyed Hassan”, ha detto Qassem negli stessi minuti in cui le Israel Defense Forces hanno cominciato a bombardare la valle della Bekaa, nell’est del paese, dopo averne ordinato l’evacuazione. “Siamo nel mezzo di unacontro il. Unainiziata con l’episodio dei cercapersone di settembre. Anche sesempre detto che non vogliamo la”, ha proseguito Qassem.

