Le primissime immagini del thriller "La coda del Diavolo", il nuovo thriller di Sky con un Luca Argentero in fuga: il trailer

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo in. Braccato. Accusato di un omicidio che non ha commesso. È questo il cuore delLadel, ilfilm Sky che ha per protagonista. E di cui qui sopra vediamo ledel. L’appuntamento con la pellicola firmata da Domenico De Feudis è su Sky Cinema Uno il 25 novembre alle 21.15 (ma è anche in streaming su Now e disponibile on demand, pure in 4K). Tratto dal libro di Maurizio Maggi (edito da Longanesi & C.), Ladelè scritto da Nicola Ravera Rafele e Gabriele Scarfone. Il cast e i personaggi di “Ladel” Si tratta di un actionad alta tensione che vede protagonista(Saturno contro, Doc – Nelle tue mani) nel ruolo di Sante Moras, un ex poliziotto oggi guardia carceraria, che viene incastrato per omicidio.