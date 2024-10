L'audizione in Parlamento è "necessaria", la replica della Commissione a Elkann (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'audizione di John Elkann in Parlamento sulla crisi Stellantis è "necessaria" e la richiesta, clamorosamente respinta dal presidente del gruppo, viene ora "rinnovata". Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione attività produttive della Camera dei Deputati, ha inviato una lettera Elkann, con il rinnovo della richiesta di audizione davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato, in merito alla situazione degli stabilimenti produttivi del Gruppo in Italia. Il "no" del presidente del gruppo a riferire in Parlamento aveva provocato reazioni di dura condanna. Iltempo.it - L'audizione in Parlamento è "necessaria", la replica della Commissione a Elkann Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'di Johninsulla crisi Stellantis è "" e la richiesta, clamorosamente respinta dal presidente del gruppo, viene ora "rinnovata". Alberto Gusmeroli, presidenteattività produttiveCamera dei Deputati, ha inviato una lettera, con il rinnovorichiesta didavanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato, in merito alla situazione degli stabilimenti produttivi del Gruppo in Italia. Il "no" del presidente del gruppo a riferire inaveva provocato reazioni di dura condanna.

