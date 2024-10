La Verna e la foresta di San Francesco (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le antiche biografie raccontano che Francesco, all’età di 42 anni circa, nell’estate del 1224 -probabilmente il 17 settembre- in un momento di crisi umana e spirituale, si ritirò per le sue preghiere sul monte della Verna nel Casentino, territorio montano nell’attuale provincia di Arezzo. A distanza di secoli, i luoghi frequentati dal santo destano ancora emozione e stupore a chi li vede per la loro imponenza e la loro bellezza. Antonio Lopez, pugliese di Margherita di Savoia, classe 1957, vive sulle Colline fiorentine. Giornalista professionista, fotoreporter, coautore televisivo e di documentari, storica firma di Airone di cui è stato redattore dal 1989 al 2021, continua a fare della divulgazione scientifica e della saggistica ambientale una professione e una missione. Panorama.it - La Verna e la foresta di San Francesco Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le antiche biografie raccontano che, all’età di 42 anni circa, nell’estate del 1224 -probabilmente il 17 settembre- in un momento di crisi umana e spirituale, si ritirò per le sue preghiere sul monte dellanel Casentino, territorio montano nell’attuale provincia di Arezzo. A distanza di secoli, i luoghi frequentati dal santo destano ancora emozione e stupore a chi li vede per la loro imponenza e la loro bellezza. Antonio Lopez, pugliese di Margherita di Savoia, classe 1957, vive sulle Colline fiorentine. Giornalista professionista, fotoreporter, coautore televisivo e di documentari, storica firma di Airone di cui è stato redattore dal 1989 al 2021, continua a fare della divulgazione scientifica e della saggistica ambientale una professione e una missione.

