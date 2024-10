Ilnapolista.it - La Juve di Motta e Giuntoli non batte nemmeno il Parma. Erano fischi quelli allo Stadium?

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladinonil? Lantus dinon va oltre il 2-2 contro ildi Pecchia. E con i due gol subiti ha perso anche il primato di miglior difesa del campionato. Ora lo è il Napoli con 5 reti subite. Laè a 7. i bianconeri nelle ultime cinque partite (compresa la Champions) hanno vinto una sola volta, nel finale contro la Lazio ridotta in dieci uomini. Se non è crisi, è quantomeno crisetta. E l’impressione è che la pazienza dei tifosi stia terminando. A Sky ci è parso che abbiano silenziato i rumori dello stadio alo finale, in sottofondo sembravano. Prosegue la pareggite dei bianconeri giunto alla sesta X del campionato. Quattro le vittorie. Nessuna sconfitta. La rivoluzione copernicana del gioco comincia a latitare.