L'attore premio Oscar Ke Huy Quan sarà la star dell'action thriller intitolato Fairytale in New York, diretto da Jalmari Helander, ecco i primi dettagli. Ke Huy Quan sarà il protagonista dell'action thriller Fairytale in New York, un progetto diretto da Jalmari Helander (Sisu). Il progetto sta venendo presentando ai possibili finanziatori e produttori all'American Film Market e nel team che realizzerà il progetto c'è Beau Flynn di FlynnPictureCo. Cosa racconterà il prossimo film con Ke Huy Quan Il progetto targato Lionsgate sarà ambientato, come suggerisce il titolo Fairytale in New York, durante la vigilia di Natale a New York. Il protagonista sarà un tranquillo tassista che accetta un'ultima corsa prima di andare a festeggiare le vacanze con il figlio, con cui ha un rapporto

Ke Huy Quan protagonista del thriller d’azione Fairytale in New York: ecco cosa sapere

Ke Huy Quan torna sul grande schermo con il thriller d'azione "Fairytale in New York", una storia natalizia che unisce avventura e temi di famiglia, diretta da Jalmari Helander.

Ke Huy Quan protagonista del nuovo action thriller Fairytale in New York

L'attore premio Oscar Ke Huy Quan sarà la star dell'action thriller intitolato Fairytale in New York, diretto da Jalmari Helander, ecco i primi dettagli.

Ke Huy Quan interpreta un maestro assassino in pensione nel prossimo Love Hurts

Dopo aver recitato a Short Round in Indiana Jones e al tempio maledetto e a Data ne I Goonies, Ke Huy Quan si è preso una lunga pausa da Hollywood di quasi tre decenni. Dopo un'acclamata (e vincitrice ...

Love Hurts: trailer della commedia d’azione con protagonista il premio Oscar Ke Huy Quan

Trailer italiano e tutto quello che c'è da sapere su "Love Hurts", il film d'azione di JoJo Eusebio con Ke Huy Quan e Ariana De Bose - Dai produttori Io sono nessuno, Atomica bionda e The Fall Guy.