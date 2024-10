Jesi, all'unanimità dall'aula la cittadinaza onoraria a Nicolò Govoni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 20 ottobre 2024 – Conferita all’unanimità dall’aula, ieri, la cittadinanza onoraria a Nicolò Govoni: a votare s’ 21 consiglieri comunali su 21. La Fondazione Gabriele Cardinaletti esprime, tramite il suo presidente Andrea Cardinaletti esprime grande soddisfazione: “Ringraziamo il Comune di Jesi per il grande lavoro svolto per raggiungere questo importante riconoscimento. La proposta dalla Fondazione per questo riconoscimento e questa iniziativa, si radica nell'affinità scoperta tra le due realtà durante la mostra "Jesi e il '900 verso il 2050" , tenutasi ad aprile, che ha permesso un incontro di valori con Still I Rise. La Fondazione e Still I Rise condividono una visione: quella della centralità della persona, sempre protagonista, e l'importanza di offrire a tutti pari opportunità. Ilrestodelcarlino.it - Jesi, all'unanimità dall'aula la cittadinaza onoraria a Nicolò Govoni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Ancona), 20 ottobre 2024 – Conferita all’, ieri, la cittadinanza: a votare s’ 21 consiglieri comunali su 21. La Fondazione Gabriele Cardinaletti esprime, tramite il suo presidente Andrea Cardinaletti esprime grande soddisfazione: “Ringraziamo il Comune diper il grande lavoro svolto per raggiungere questo importante riconoscimento. La propostaa Fondazione per questo riconoscimento e questa iniziativa, si radica nell'affinità scoperta tra le due realtà durante la mostra "e il '900 verso il 2050" , tenutasi ad aprile, che ha permesso un incontro di valori con Still I Rise. La Fondazione e Still I Rise condividono una visione: quella della centralità della persona, sempre protagonista, e l'importanza di offrire a tutti pari opportunità.

