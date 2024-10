Inzaghi: «Inter brava a reagire, bene tutti! Questa volta concentrati» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Inzaghi dopo Empoli-Inter terminata sul risultato di 0-3, in un’Intervista su Inter TV ha espresso la sua felicità per la vittoria ritrovata IL COMMENTO – Simone Inzaghi dopo Empoli-Inter 0-3 ha parlato così: «Sono stati molto bravi i ragazzi, atteggiamento giusto. Abbiamo giocato contro una squadra che ci avrebbe creato delle difficoltà. Al Castellani abbiamo visto che partite ha disputato contro Napoli e Juventus. Nel primo tempo potevamo muovere meglio la palla, sapevamo però che girando palla più velocemente avremmo trovato situazioni vincenti. Dobbiamo sempre rimanere concentrati e accettare le situazioni che accadono domenica dopo domenica. La squadra Questa volta non è stata precipitosa, non si è fatta prendere dalla foga di dover vincere per forza. La squadra è rimasta concentrata nonostante la partita di domenica, ci voleva pazienza. Serviva essere bravi e così è stato. Inter-news.it - Inzaghi: «Inter brava a reagire, bene tutti! Questa volta concentrati» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)dopo Empoli-terminata sul risultato di 0-3, in un’vista suTV ha espresso la sua felicità per la vittoria ritrovata IL COMMENTO – Simonedopo Empoli-0-3 ha parlato così: «Sono stati molto bravi i ragazzi, atteggiamento giusto. Abbiamo giocato contro una squadra che ci avrebbe creato delle difficoltà. Al Castellani abbiamo visto che partite ha disputato contro Napoli e Juventus. Nel primo tempo potevamo muovere meglio la palla, sapevamo però che girando palla più velocemente avremmo trovato situazioni vincenti. Dobbiamo sempre rimaneree accettare le situazioni che accadono domenica dopo domenica. La squadranon è stata precipitosa, non si è fatta prendere dalla foga di dover vincere per forza. La squadra è rimasta concentrata nonostante la partita di domenica, ci voleva pazienza. Serviva essere bravi e così è stato.

