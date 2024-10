Incidente in moto: morto 16enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn ragazzo di 16 anni è morto oggi a seguito di un Incidente stradale avvenuto ad Empoli, intorno alle 12. Il giovane era in sella alla sua moto e si sarebbe scontrato, per dinamiche non ancora chiarite, con un'auto. Il 16enne è Firenzetoday.it - Incidente in moto: morto 16enne Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn ragazzo di 16 anni èoggi a seguito di unstradale avvenuto ad Empoli, intorno alle 12. Il giovane era in sella alla suae si sarebbe scontrato, per dinamiche non ancora chiarite, con un'auto. Il

Un ragazzo di 16 anni è morto oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Empoli, intorno alle 12. Il giovane era in sella alla sua moto e si sarebbe scontrato, per dinamiche non ancora chiari ...

Un giovane di 16 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto ad Empoli, in provincia di Firenze. Il ragazzo era a bordo di una ...

EMPOLI - Muore a 16 anni in sella alla sua moto. È finito nel dramma un incidente stradale a Empoli il 30 ottobre in una zona nelle vicinanze del polo scolastico di via Raffaello Sanzio. Troppo gravi ...

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 30 OTT - Un 16enne è morto oggi per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Empoli (Firenze) intorno alle 12, in una zona non distante dal polo scolast ...