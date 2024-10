Impallomeni: «L’Inter ha perso una cosa che la contraddistingueva» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Impallomeni analizza il momento delL’Inter, che in questa stagione di campionato ha già subito 13 reti dopo nove turni. Il suo parere. UNA PERDITA – Stefano Impallomeni a Tmw Radio si esprime sui nerazzurri: «L’Inter non ha mollato, ma ha perso quel sacrificio che l’ha contraddistinta lo scorso anno. Rimane la più forte, ma non puoi mantenere questa fase così a lungo. Juventus? La stagione vive anche i momenti. L’allenatore, quello bravo, è quello che sfrutta questi momenti. E’ quello che capisce i titolari in un certo momento. E così arrivi a dama o vicino a vincere. E Thiago Motta credo che stia percorrendo questa strada. Motta originale? Sì, ma non deve esagerare su questo comunque. L’altra sera però ha azzeccato la lettura del match, non può essere sempre fortuna». Inter-news.it - Impallomeni: «L’Inter ha perso una cosa che la contraddistingueva» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)analizza il momento del, che in questa stagione di campionato ha già subito 13 reti dopo nove turni. Il suo parere. UNA PERDITA – Stefanoa Tmw Radio si esprime sui nerazzurri: «non ha mollato, ma haquel sacrificio che l’ha contraddistinta lo scorso anno. Rimane la più forte, ma non puoi mantenere questa fase così a lungo. Juventus? La stagione vive anche i momenti. L’allenatore, quello bravo, è quello che sfrutta questi momenti. E’ quello che capisce i titolari in un certo momento. E così arrivi a dama o vicino a vincere. E Thiago Motta credo che stia percorrendo questa strada. Motta originale? Sì, ma non deve esagerare su questo comunque. L’altra sera però ha azzeccato la lettura del match, non può essere sempre fortuna».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Impallomeni: "Inter, perso spirito di sacrificio. Momento della verità per il Napoli"; Impallomeni: “Inter? Non ha mollato ma ha perso quello spirito di sacrificio”; Impallomeni: "L'Inter non ha mollato, ha perso lo spirito di sacrificio. Ma resta la più forte"; Impallomeni: "L'Inter ha più margini di errore, una sconfitta toglierebbe alla Juve altre certezze"; Impallomeni su Inter-Juve: "L'insidia maggiore è per Motta, perderebbe certezze..."; Impallomeni: "Inter stanca ma sul pezzo. Derby d'Italia, se vincesse la Juve..."; Leggi >>>

Impallomeni: "Se l'Inter batte Roma e Juve, per le altre ci sarà poco spazio"

(tuttomercatoweb.com)

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Tuchel nuovo ct dell'Inghilterra: "Credo.

Impallomeni: “Inter ha tenuto struttura, ha aggiunto due a zero. Le squadre sono tutte lì”

(fcinter1908.it)

"Non hanno cambiato allenatore, la struttura è quella, l'Inter ha preso due parametri zero ma comunque è lì vicino al Napoli. Sono tutte squadre che sono lì, ma oggi non è partito nessuno, anche il ...

Impallomeni: "Inter stanca ma sul pezzo. Derby d'Italia, se vincesse la Juve..."

(tuttomercatoweb.com)

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato di Champions e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Slot ha parlato.

Impallomeni: “Inter-Juve, ci siamo divertiti. Fossi stato Inzaghi quando è entrato Yildiz…”

(fcinter1908.it)

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del derby d'Italia di ieri a San Siro tra Inter e Juventus ...