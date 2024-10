Il Venezia ribalta l'Udinese, 3-2 in rimonta al Penzo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Friulani sul doppio vantaggio ma poi in dieci, doppietta di Pohjanpalo su rigore Venezia - Due partite in una. Primo tempo nettamente appannaggio friulano, secondo tutto del Venezia, alla fine sono i veneti a sfruttare la superiorità numerica e a ribaltare lo score in un Penzo ribollente di passione Ilgiornaleditalia.it - Il Venezia ribalta l'Udinese, 3-2 in rimonta al Penzo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Friulani sul doppio vantaggio ma poi in dieci, doppietta di Pohjanpalo su rigore- Due partite in una. Primo tempo nettamente appannaggio friulano, secondo tutto del, alla fine sono i veneti a sfruttare la superiorità numerica e are lo score in unribollente di passione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'si illude con Lovric e Bravo, ma illacon Nicolussi e doppio Pohjanpalo; Calcio, ill', da 0-2 a 3-2; Ill', 3-2 in rimonta al Penzo; Ill': da 0-2 a 3-2 con due rigori e l'uomo in più per i lagunari; Frattesi la mette in ghiaccio, a Empoli è festa Inter. Ill'!; Frattesi (doppietta) e Lautaro, tris Inter a Empoli. Ill’(3-2); Leggi >>>

Venezia – Udinese 3-2 highlights e gol: Pohjanpalo rilancia i lagunari! – VIDEO

(generationsport.it)

Venezia - Udinese 3-2 highlights e gol: Lovric-Bravo per i friulani poi la ribaltano con la doppietta di rigore di Pohjanpalo e Nicolussi.

Serie A: Venezia-Udinese 3-2

(ansa.it)

Friulani avanti con Lovric e Bravo. La rimonta dei lagunari con la doppietta su rigore di Pohjanpalo e il gol di Nicolussi Caviglia (ANSA) ...

Venezia-Udinese 3-2, gol e highlights: due gol di Pohjanpalo su rigore

(sport.sky.it)

Con un doppio Pohjanpalo su rigore, e una rete di Nicolussi Caviglia, il Venezia ribalta l'Udinese. Al Penzo finisce 3-2 per la squadra di Di Francesco. Nel primo tempo parte meglio l'Udinese che si p ...

Il Venezia ribalta l’Udinese, 3-2 in rimonta al Penzo

(msn.com)

VENEZIA (ITALPRESS) - Due partite in una. Primo tempo nettamente appannaggio friulano, secondo tutto del Venezia, alla fine sono i veneti a sfruttare la superiorità numerica e a ribaltare lo score in ...