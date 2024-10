Il pragmatismo di Milei e i limiti dei rapporti tra Argentina e Cina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ passato solo un anno da quando, in piena campagna elettorale, Javier Milei dichiarava che non avrebbe mai stretto relazioni commerciali co Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Il pragmatismo di Milei e i limiti dei rapporti tra Argentina e Cina Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ passato solo un anno da quando, in piena campagna elettorale, Javierdichiarava che non avrebbe mai stretto relazioni commerciali co Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Limiti notevoli

(studenti.it)

Esaminiamo il rapporto: per valori piccoli dell'arco misurato in radianti. Diciamo subito che si ha: Poiché questo limite si presenta inizialmente nella forma , come anche accade per il (3 ...

Teoremi sui limiti

(studenti.it)

Questo teorema prende anche il nome di “Teorema dell’unicità del limite”. Una funzione , con non può avere due limiti distinti in uno stesso punto . In altre parole si può anche dire che ...

Il salto di qualità del pragmatismo internazionale

(ilgiornale.it)

C'è solo un modo di agire, una filosofia che riesce a coniugare una forte identità con le responsabilità di governo e gli interessi generali di una nazione: il pragmatismo. È un approccio ai ...

Manuali & Rapporti

(unhcr.org)

Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) celebra il suo ventennale e pubblica l’11° Rapporto CRC in occasione della Giornata internazionale dell ...