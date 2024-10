Il Comune di Napoli ricorda Eduardo De Filippo a 40 anni da morte (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 31 ottobre 1984 moriva Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano e icona della drammaturgia internazionale. A quarant’anni dalla scomparsa, l’Amministrazione comunale di Napoli , per volontà del sindaco Gaetano Manfredi, gli rende omaggio con numerose iniziative di carattere culturale. Si parte giovedì 31 ottobre, alle ore 21, quando è prevista la proiezione pubblica e gratuita del film «Questi fantasmi» al Teatro San Ferdinando, promossa e organizzata dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, la Fondazione Eduardo De Filippo e il Comune di Napoli , in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che ha curato il restauro della pellicola. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 31 ottobre 1984 morivaDe, maestro del teatro napoletano e icona della drammaturgia internazionale. A quarant’dalla scomparsa, l’Amministrazione comunale di, per volontà del sindaco Gaetano Manfredi, gli rende omaggio con numerose iniziative di carattere culturale. Si parte giovedì 31 ottobre, alle ore 21, quando è prevista la proiezione pubblica e gratuita del film «Questi fantasmi» al Teatro San Ferdinando, promossa e organizzata dal Teatro di– Teatro Nazionale, la FondazioneDee ildi, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che ha curato il restauro della pellicola.

Il 31 ottobre 1984 moriva Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano e icona della drammaturgia internazionale. A quarant'anni dalla scomparsa, l'Amministrazione ...

Raccontava:«Qualcuno ha detto di me che sono un rospo, un orso, che ho un carattere spinoso, che sono sfuggente. Il teatro si fa, non si discute e, se io non fossi stato sfuggente, non avrei potuto sc ...