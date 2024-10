I talebani vietano alle donne afghane di ascoltare le proprie voci. Le attiviste: “Non ci silenzieranno” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con un decreto il governo talebano è pronto a proibire il canto in pubblico e le preghiere ad alta voce tra le donne, inserendo ulteriori restrizioni ai loro diritti dopo la formalizzazione della legge del ministero per la Promozione della virtù e la Prevenzione del vizio ad agosto. Fanpage.it - I talebani vietano alle donne afghane di ascoltare le proprie voci. Le attiviste: “Non ci silenzieranno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con un decreto il governo talebano è pronto a proibire il canto in pubblico e le preghiere ad alta voce tra le, inserendo ulteriori restrizioni ai loro diritti dopo la formalizzazione della legge del ministero per la Promozione della virtù e la Prevenzione del vizio ad agosto.

Se i talebani vietano alle donne afghane di ascoltare le voci le une delle altre

La nuova direttiva si applica specificamente al momento preghiere, ma si teme che possa avere presto implicazioni più ampie ...

La follia dei Talebani: le donne potranno ascoltare solo la voce dei mariti

Le donne afghane potranno parlare solo ai mariti. Poiché i talebani hanno vietato la visualizzazione di esseri viventi in Tv, il messaggio è stato trasmesso solo come vocale.

L’Afghanistan dei talebani: dalle voci femminili soffocate alle nuove restrizioni

Afghanistan: dal ritorno dei talebani, molte libertà sono state soffocate. A subire una stretta particolare, la libertà di informazione e di parola.

Talebani, mini divisione ma niente emancipazione

Il divieto di pubblicare immagini che raffigurino esseri viventi ha creato dibattito, ma senza conseguenze sul miglioramento sui diritti in Afghanistan ...