I funerali di Fabio Tosi morto nell’esplosione alla Toyota La mamma | “Non so se supereremo questo dolore”

Si sono presentati in centinaia ai funerali di Fabio Tosi, il 34enne morto nell'esplosione della Toyota Material Handling di Borgo Panigale, a Bologna, avvenuta mercoledì 23 ottobre. I presenti si sono stretti al dolore dei familiari e della compagna. "Ora restiamo solo io e mio marito, è un dolore che non so se riusciremo mai a superare", ha detto la madre del 34enne.

Il giovane, insieme al collega Lorenzo Cubello, era al lavoro all’officina di via Persicetana Vecchia, a Borgo Panigale, teatro dell’incidente per loro fatale. In centinaia per l’ultimo saluto ...

Prima la targedia, poi il lutto e infine l'addio che sa di un amorevole arrivederci. Sulla tragedia dell'esplosione della fabbrica Toyota, avvenuta a Bologna, le indagini sono in corso: ...

La camera ardente oggi dalle 16 a Castenaso. Il funerale martedì 29 alla Chiesa della Madonna del Buon Consiglio ...

Camera ardente aperta oggi pomeriggio e domani mattina, prima dell’ultimo saluto alla chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso ...