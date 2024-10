Halloween al cinema (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un Halloween da brividi vi aspetta al Visionario: torna in sala Carrie, il cult firmato da Brian De Palma tratto dal primo romanzo di Stephen King! Il film sarà in programma giovedì 31 ottobre alle ore 21 e 30 in versione originale con sottotitoli italiani.Il filmCon Carrie De Palma Udinetoday.it - Halloween al cinema Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unda brividi vi aspetta al Visionario: torna in sala Carrie, il cult firmato da Brian De Palma tratto dal primo romanzo di Stephen King! Il film sarà in programma giovedì 31 ottobre alle ore 21 e 30 in versione originale con sottotitoli italiani.Il filmCon Carrie De Palma

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Halloween 2024, 10 nuovi film horror da vedere in streaming; 10 film horror (e non solo) belli da vedere ad Halloween al cinema o in streaming; Halloween al cinema; 10 film spaventosi da vedere ad Halloween; Palmi, torna "Halloween al cinema", la manifestazione promossa dal Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - VIDEO -; Questo classico dell'horror è un film che va rivisto ogni anno a Halloween; Leggi >>>

10 film horror (e non solo) belli da vedere ad Halloween al cinema o in streaming

(panorama.it)

Brividi, tensione, raccapriccio che rende faticoso tener lo sguardo sullo schermo: benvenuti horror, per una lunga notte di Halloween di paura e divertimento. Al cinema o nelle principale piattaforme ...

Film al cinema, cosa vedere nel weekend di Halloween? Arriva Longlegs, ma non solo

(cinema.everyeye.it)

Scopriamo i tantissimi film in arrivo nelle sale cinematografiche italiane questa settimana, incorniciata dalla festa di Halloween.

Palmi, torna “Halloween al cinema”, la manifestazione promossa dal Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – VIDEO

(inquietonotizie.it)

Doppio appuntamento giovedì 31 ottobre al "Manfroce"; Celi: «Vi aspettiamo per trascorrere un pomeriggio divertente» ...

Questo classico dell'horror è un film che va rivisto ogni anno a Halloween

(cinema.everyeye.it)

Ecco un film imperdibile per coloro che amano il genere horror, da rivedere ogni anno nel periodo di Halloween.