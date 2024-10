«Ha battuto la faccia ed è caduta»: così è morta Matilde Lorenzi. «La sicurezza sugli sci? Caschi e Airbag non bastano» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «È caduta nel tratto pianeggiante della pista. Ha fatto un errore, si è sbilanciata, ha battuto la faccia ed è ruzzolata fuori». così è morta Matilde Lorenzi nell’incidente sugli sci sulla pista rossa Grawand nr.1 sul ghiacciaio della Val Senales. La testimonianza, riportata oggi dal Corriere della Sera, è del suo allenatore Angelo Weiss. I margini sono delimitati da una piccola rete. Ma un rinforzo «non è necessario in quel tratto dove non è mai successo nulla», dicono i tecnici. Anche per gli investigatori i requisiti di sicurezza sono stati rispettati. Lorenzi è deceduta all’ospedale di Bolzano per un’emorragia interna. La procura di Bolzano ha già dato il nulla osta per il funerale. Segno che la tesi dell’incidente sembra essere stata accettata. Eppure c’è chi dice che il problema della sicurezza sugli sci è endemico. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Ènel tratto pianeggiante della pista. Ha fatto un errore, si è sbilanciata, halaed è ruzzolata fuori».nell’incidentesulla pista rossa Grawand nr.1 sul ghiacciaio della Val Senales. La testimonianza, riportata oggi dal Corriere della Sera, è del suo allenatore Angelo Weiss. I margini sono delimitati da una piccola rete. Ma un rinforzo «non è necessario in quel tratto dove non è mai successo nulla», dicono i tecnici. Anche per gli investigatori i requisiti disono stati rispettati.è deceduta all’ospedale di Bolzano per un’emorragia interna. La procura di Bolzano ha già dato il nulla osta per il funerale. Segno che la tesi dell’incidente sembra essere stata accettata. Eppure c’è chi dice che il problema dellaè endemico.

