Grande successo alla Meridiana Sport Piscine per la masterclass con Massimiliano Rosolino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è tenuto domenica 27 ottobre 2024 presso la Meridiana Sport Piscine l'atteso masterclass tenuto da Massimiliano Rosolino, ex nuotatore italiano campione olimpico a Sydney 200 nonchè campione mondiale dei 200 misti a Fukuoka nel 2011 (nel complesso 14 titoli europei ed oltre 60 medagli nelle Cataniatoday.it - Grande successo alla Meridiana Sport Piscine per la masterclass con Massimiliano Rosolino Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è tenuto domenica 27 ottobre 2024 presso lal'attesotenuto da, ex nuotatore italiano campione olimpico a Sydney 200 nonchè campione mondiale dei 200 misti a Fukuoka nel 2011 (nel complesso 14 titoli europei ed oltre 60 medagli nelle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Grande successo alla Meridiana Sport Piscine per la masterclass con Massimiliano Rosolino; Successo per il torneo alla Meridiana; Su Sudsport Nuoto, Master Olimpico di Massimiliano Rosolino al Centro Sportivo La Meridiana di Catania; PADEL, GRANDE SUCCESSO PER IL TORNEO DEL CLUB LA MERIDIANA. I VINCITORI; Settemila piccoli chef alla Meridiana di Modena: ecco “Cuochi per un giorno”; E' sempre grande Tennis al Club La Meridiana: dal 30 giugno al 6 luglio torna il "Modena Challenger Atp 75"; Leggi >>>

Successo per il torneo alla Meridiana

(msn.com)

Grande successo del torneo di padel del Club La Meridiana di Casinalbo, con Main sponsor l’Immobiliare Michelangelo. Il torneo (riservato ai soci) ha visto sfidarsi 18 coppie formate da over 14.

Successo per il torneo alla Meridiana

(ilrestodelcarlino.it)

Grande successo del torneo di padel del Club La Meridiana di Casinalbo, con Main sponsor l’Immobiliare Michelangelo. Il torneo... Grande successo del torneo di padel del Club La Meridiana di ...

Settemila piccoli chef alla Meridiana di Modena: ecco “Cuochi per un giorno”

(msn.com)

Dodici anni, un grande successo: per il 2024 l'appuntamento è sabato 5 e domenica 6 ottobre a Modena, presso il club la Meridiana (Via ... cuocere e mettersi alla prova, imparando tante cose ...

In 4 mila alla Camminata Manzoniana, un altro grande successo

(lecconotizie.com)

Stessa formula, oramai collaudata e vincente, stesso grande entusiasmo ... del Centro Commerciale ‘Meridiana’. Tre i percorsi possibili (5,5 km , 11 km e 20 km) alla scoperta dei luoghi ...