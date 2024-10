Grande Fratello, Federica Petagna su Alfonso D'Apice: "Credo abbia un'altra, avrei voluto maggiore sincerità" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Entrata da qualche giorno nella Casa del GF, Federica Petagna si è confidata a proposito di un sospetto sul suo ex fidanzato, Alfonso D'Apice. Ecco cosa ha raccontato agli inquilini. Comingsoon.it - Grande Fratello, Federica Petagna su Alfonso D'Apice: "Credo abbia un'altra, avrei voluto maggiore sincerità" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Entrata da qualche giorno nella Casa del GF,si è confidata a proposito di un sospetto sul suo ex fidanzato,D'. Ecco cosa ha raccontato agli inquilini.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:del, chi è il nuovo fidanzato Stefano. L'addio ad Alfonso e il link 'sospetto' con Javier;rivela che Alfonso starebbe frequentando un’altra donna: “Vorrei fosse sincero”;di Temptation Island entra come nuova concorrente, l'indiscrezione;, dopo Temptation Island entra al? L’indiscrezione;fa il suo ingresso nella Casa - 2024 | GF;nuova concorrente del, entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre; Leggi >>>

Grande Fratello, Federica Petagna e l'ex fidanzato Alfonso D'Apice: «Lui è diventato come un fratello. Sapevo che l'amore era finito»

(msn.com)

«L'amore non può finire in 10 giorni, ma per me Alfonso era diventato come un fratello». Federica Petagna ha raccontato la sua ...

Federica Petagna rivela che Alfonso starebbe frequentando un’altra donna: “Vorrei fosse sincero”

(msn.com)

Federica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello, rivela a sorpresa di avere scoperto che l’ex fidanzato Alfonso D’Apice starebbe già superando ...

Grande Fratello, Federica Petagna su Alfonso D’Apice: “Sospetto che abbia un’altra, avrei desiderato maggiore trasparenza”

(controcopertina.com)

Federica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello, esprime dubbi sulla fedeltà del suo ex fidanzato, Alfonso D'Apice, con cui ha vissuto una lunga relazione. Federica Petagna e i suoi sospetti s ...

Federica Petagna svela: Alfonso potrebbe avere un’altra donna con cui uscire

(assodigitale.it)

Federica Petagna parla del suo ex Alfonso D’ApiceFederica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello, ha rivelato in un'aggiunta inaspettata della ...