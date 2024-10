Lidentita.it - Gang dei dossier, coinvolto legale di Eni: contatti col Mossad. Tra le vittime Marcell Jacobs

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La banda che fabbricavacriminali a suon di decine di migliaia di euro ciascuno con l’agenzia investigativa privata Equalize di Milano, non aveva nel mirino soltanto pezzi grossi della politica, ma era anche il grimaldello operativo cui si rivolgevano molte società di primo piano per regolare i conti in maniera ilcon concorrenti odeidi Eni:col. Tra leL'Identità.