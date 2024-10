Fonseca, questo Milan non è da Scudetto: e forse nemmeno da Champions … (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo Fonseca, tecnico rossonero, continua a parlare di un Milan da Scudetto: ma forse questo non è nemmeno da Champions League Pianetamilan.it - Fonseca, questo Milan non è da Scudetto: e forse nemmeno da Champions … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo, tecnico rossonero, continua a parlare di unda: manon èdaLeague

Fonseca sbaglia: questo Milan non è da scudetto

Il Napoli sbanca San Siro con un settore ospite gremito e in festa, il Milan recrimina perchè resta con pugno di mosche in mano, nonostante una buona prestazione.

Fonseca: "Milan, io responsabile. Ma nessuno vince o perde lo scudetto dopo 9 partite"

Il tecnico rossonero: "Abbiamo creato, siamo mancati nel concretizzare le opportunità avute. E abbiamo fatto errori sui gol: non è facile cominciare la partita con una rete incassata dopo cinque minut ...

Milan, Fonseca: "Nessuno ha mai vinto o perso lo Scudetto dopo 9 giornate. Leao? Non devo pregare i giocatori"

Si ferma il Milan. I rossoneri perdono 2-0 contro il Napoli a San Siro e scivolano a -11 dagli azzurri primi in classifica, pur con una partita in meno per il rinvio.

Milan, Fonseca: "Addio scudetto? Nessuno lo ha mai vinto o perso in nove partite"

Il tecnico portoghese: "La differenza l'hanno fatta le occasioni sfruttate da loro e fallite da noi: in questo dobbiamo migliorare" ...