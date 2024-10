“Eravamo intrappolati come topi, è stato come uno tsunami”: le storie dei sopravvissuti a Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Auto trascinate, persone inghiottite dall’onda inarrestabile di fango e acqua, altri alla deriva, aggrappati alle palme come ultima resistenza per non cedere a quello che è sembrato “uno tsunami, improvviso”. Sono tantissime le testimonianze raccolte dai media spagnoli di chi è fortunosamente scampato al disastro di tornado e inondazioni che si è abbattuto su ampie zone del Paese, in particolare sulla regione di Valencia, dove in otto ore è caduta la pioggia di un anno. Sono oltre 70 i morti e decine i dispersi. Sono racconti fatti tra i singhiozzi e le lacrime, con il terrore ancora ben visibile negli occhi. come quello di un signore venezuelano di 50 anni, Juliano Sánchez, soccorso con sintomi di ipotermia dopo essere rimasto aggrappato ad alcune palme nella zona di Alfafar, per sette lunghissime ore. Ilfattoquotidiano.it - “Eravamo intrappolati come topi, è stato come uno tsunami”: le storie dei sopravvissuti a Valencia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Auto trascinate, persone inghiottite dall’onda inarrestabile di fango e acqua, altri alla deriva, aggrappati alle palmeultima resistenza per non cedere a quello che è sembrato “uno, improvviso”. Sono tantissime le testimonianze raccolte dai media spagnoli di chi è fortunosamente scampato al disastro di tornado e inondazioni che si è abbattuto su ampie zone del Paese, in particolare sulla regione di, dove in otto ore è caduta la pioggia di un anno. Sono oltre 70 i morti e decine i dispersi. Sono racconti fatti tra i singhiozzi e le lacrime, con il terrore ancora ben visibile negli occhi.quello di un signore venezuelano di 50 anni, Juliano Sánchez, soccorso con sintomi di ipotermia dopo essere rimasto aggrappato ad alcune palme nella zona di Alfafar, per sette lunghissime ore.

