Entrano in casa per rubare gioielli e orologi, poi uccidono il cagnolino di famiglia a calci (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'episodio è avvenuto a Viterbo: una coppia è tornata a casa e ha trovato l'abitazione svaligiata. I ladri, oltre a rubare gioielli e orologi, hanno anche ucciso a calci il loro cane.

Entrano in casa per rubare gioielli e orologi, poi uccidono il cagnolino di famiglia a calci

I ladri, oltre a rubare gioielli e orologi, hanno anche ucciso a calci il ... I ladri hanno atteso che uscissero di casa e sono entrati nell'abitazione, dove hanno trovato i due cuccioli. Forse lo ...

