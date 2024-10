Elkann snobba il Parlamento: governo e opposizione furiosi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri era il giorno delle audizioni in Parlamento dei sindacati sulla situazione di Stellantis in Italia e dell’automotive più in generale. Ma a far scalpore è stato il rifiuto del presidente di Stellantis, John Elkann, di presentarsi alle Camere. Dopo le proteste veementi di governo e opposizione di fronte al suo no, in serata è stato diffuso il contenuto di una conversazione telefonica tra Elkann e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. La replica di Elkann: nessun disimpegno in Italia ma chiede la Cig a Termoli ‘’In questi anni non c’è stato nessun disimpegno in Italia, c’è stato solo un grande sforzo per orientare la nostra attività verso il futuro con prodotti competitivi e innovativi’’, ha detto Elkann. Lanotiziagiornale.it - Elkann snobba il Parlamento: governo e opposizione furiosi Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri era il giorno delle audizioni indei sindacati sulla situazione di Stellantis in Italia e dell’automotive più in generale. Ma a far scalpore è stato il rifiuto del presidente di Stellantis, John, di presentarsi alle Camere. Dopo le proteste veementi didi fronte al suo no, in serata è stato diffuso il contenuto di una conversazione telefonica trae il presidente della Camera Lorenzo Fontana. La replica di: nessun disimpegno in Italia ma chiede la Cig a Termoli ‘’In questi anni non c’è stato nessun disimpegno in Italia, c’è stato solo un grande sforzo per orientare la nostra attività verso il futuro con prodotti competitivi e innovativi’’, ha detto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ile opposizione furiosi; Scontro-Stellantis con Meloni che attacca John: le accuse al dirigente dopo il no al; Stellantis, Johnil: scoppia la polemica; Stellantis,le Camere e i partiti fanno “dissing”; "diserta il? Per Stellantis l'Italia è la periferia sfortunata. Tavares si ricorda del nostro Paese solo per battere cassa"; Johndi Stellantisil: da Meloni a Schlein, tutti i partiti contro l'imprenditore; Leggi >>>

Scontro governo-Stellantis con Meloni che attacca John Elkann: le accuse al dirigente dopo il no al Parlamento

(notizie.virgilio.it)

Giorgia Meloni, durante Porta a Porta, risponde a nome del governo alla posizione di Stellantis. La premier critica il "no" di Elkann ...

Stellantis, John Elkann snobba il Parlamento: scoppia la polemica

(today.it)

Il presidente della casa automobilistica non si presenta davanti alla commissione Attività produttive della Camera, attende la convocazione direttamente da Chigi. Maggioranza, opposizione e sindacati ...

Meloni inchioda Elkann: "Calpesta il Parlamento"

(msn.com)

Dunque, niente audizione davanti alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Un rifiuto, quello del presidente di Stellantis, John Elkann, stigmatizzato dal premier Giorg ...

Stellantis, Elkann snobba le Camere e i partiti fanno “dissing”

(informazione.it)

Se la questione non fosse seria e per certi aspetti drammatica, per quello che è successo oggi in Parlamento a John Elkann si potrebbe prendere in prestito dal gergo giovanile un termine sempre più in ...