Economia europea meglio delle attese nel terzo trimestre + 04% Delude solo il Pil dell’Italia fermo

Ilfattoquotidiano.it - Economia europea meglio delle attese nel terzo trimestre (+ 0,4%). Delude solo il Pil dell’Italia, fermo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una bella sorpresa per l’Europa ed una brutta per l’Italia. Il nostro è l’unico paese dell’area euro in cui nelè rimasto, una variazione nulla rispetto ai tre mesi precedenti. L’intera zona euro registra invece, a sorpresa, un progresso dello 0,4%. Persino la Germania, accreditata di una incombente recessione, fasegnando un progresso dello 0,2%. La Francia registra una crescita dell’dello 0,4% (anche grazia all’effetto Olimpiadi), la Spagna dello 0,8%. Il dato migliore è quello dell’Irlanda che tra luglio e settembre è cresciuta del 2% sulprecedente. La frenata italiana è riconducibile all’industria, settore in forte sofferenza. Piccolo arretramento per l’agricoltura (che però incideper il 5% sul valore complessivo del Pil) mentre crescono i servizi.