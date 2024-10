Disastro a Valencia: è la crisi climatica la priorità, non le emergenze immaginarie della politica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La recente alluvione a Valencia è solo l’ultimo episodio di una serie di catastrofi climatiche che stanno colpendo il pianeta, un segnale drammatico di come il cambiamento climatico sia ormai una priorità non più rimandabile. In poche ore, la gota fría ha scatenato piogge torrenziali nella regione Valenciana, sommergendo città, causando vittime e provocando danni ingenti. Le forti precipitazioni, amplificate da un clima sempre più instabile e da uno sviluppo urbanistico incontrollato, dimostrano quanto il cambiamento climatico sia una minaccia tangibile e immediata per le comunità di tutto il mondo. In Spagna, e in particolare nelle aree della Costa Blanca e di Valencia, gli esperti hanno sottolineato che l’urbanizzazione selvaggia e la mancata pianificazione delle aree a rischio aggravano la vulnerabilità ai fenomeni estremi legati al cambiamento climatico. Ilfattoquotidiano.it - Disastro a Valencia: è la crisi climatica la priorità, non le emergenze immaginarie della politica Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La recente alluvione aè solo l’ultimo episodio di una serie di catastrofi climatiche che stanno colpendo il pianeta, un segnale drammatico di come il cambiamento climatico sia ormai unanon più rimandabile. In poche ore, la gota fría ha scatenato piogge torrenziali nella regionena, sommergendo città, causando vittime e provocando danni ingenti. Le forti precipitazioni, amplificate da un clima sempre più instabile e da uno sviluppo urbanistico incontrollato, dimostrano quanto il cambiamento climatico sia una minaccia tangibile e immediata per le comunità di tutto il mondo. In Spagna, e in particolare nelle areeCosta Blanca e di, gli esperti hanno sottolineato che l’urbanizzazione selvaggia e la mancata pianificazione delle aree a rischio aggravano la vulnerabilità ai fenomeni estremi legati al cambiamento climatico.

A Valencia, in 8 ore, è caduta la pioggia che cade in un anno. Si spiegherebbe così il disastro che ha colpito la provincia spagnola provocando più di 60 morti e decine di dispersi, oltre a danni al m ...

Sale a 64 bilancio delle vittime in Spagna, molti dispersi Almeno 64 persone sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole d ...

Valencia sott'acqua, l'alluvione mette in ginocchio la Spagna con morti e dispersi. La disperazione del sindaco: "Persone intrappolate come topi" ...

Il fisico del clima del Cnr, Antonello Pasini, ha spiegato l'origine e lo sviluppo di un fenomeno mai registrato prima sul territorio iberico.