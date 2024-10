Lanazione.it - Da Firenze le transenne anti inciampo per i grandi eventi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Un brevetto europeo che riconosce allestradali la grande capacità di ridurre il rischio didel 91%. L'idea è venuta ad un'azienda fiorentina, la Secur & Secur, che ha sviluppato un prototipo diin grado di rendere più facile la gestione di. In ordine di tempo, quelli di cui si occuperà l'azienda, saranno il Capodanno nella città di Genova e la Festa della Repubblica a Roma. C'è un prima e un dopo per chi si occupa di questo settore. La data spartiacque è quella del 3 giugno 2017, il luogo è piazza San Carlo a Torino: la Juventus gioca la finale di Champions League contro il Real Madrid e in quella piazza viene installato un grande maxischermo. Durante l'evento è il caos: un gruppo di malviventi utilizza spray urticante per aprirsi la strada dopo aver rubato oggetti di valore tra il pubblico.