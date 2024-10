Isaechia.it - Cristiano Malgioglio confessa: “Ecco il vero motivo per cui teniamo Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show”. E a proposito di Sanremo 2025…

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), in un’intima intervista al settimanale Chi, ha parlato di amore, delle sue numerose esperienze televisive e anche di ciò che gli riserva il futuro. Il cantautore italiano ha in primis raccontato di avere attualmente il cuore impegnato: Oggi sono contento, ho ricevuto 25 tulipani dal mio ragazzo turco. Tra noi c’è una bellissima amicizia, lui voleva che mi trasferissi lì, ho anche preso una casa in affitto lì, vado due volte al mese. Volevo partire questo sabato, poi ritornerò mercoledì perché sono occupato con. E poi ho il nuovo disco in uscita, intorno al 20 novembre e anche con un video. Vorrei girarlo con una donna sexy e bella come Luisa Ranieri.