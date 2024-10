Metropolitanmagazine.it - Cordula Poletti, l’emancipazione femminile e la letteratura

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che è stata la prima dichiaratamente lesbica d’Italia e che ha dato un enorme contributo al dantismo e al. Il suo nome èe questa è la sua storia., una passione letteraria precoce, fonte ravennatoday.itQuando si parla dinon si pensa certo al classico esempio di letterata dei primi del 900? ma ad una donna bella, trasgressiva, emancipata e la prima essere dichiaratamente lesbica che soleva vestire in abiti maschili in pubblico generando scandalo ed indignazione tra i contemporanei. Una altra sua caratteristica importante è l’enorme passione per lanata quando laera giovanissima.